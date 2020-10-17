Время в Ереване: 11:07:36,   17 Октябрь

В воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника

В воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника

Подразделения ПВО ВС Армении с 16:30 до 17:45 сбили в воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника, еще один был уничтожен в небе Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации