Подразделения ПВО ВС Армении с 16:30 до 17:45 сбили в воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника, еще один был уничтожен в небе Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.