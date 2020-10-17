В воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника
Подразделения ПВО ВС Армении с 16:30 до 17:45 сбили в воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника, еще один был уничтожен в небе Арцаха. Как сообщает Арменпресс, об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 18:19 В воздушном пространстве Армении уничтожено три азербайджанских беспилотника
- 18:15 Готовится визит главы МИД Армении в Вашингтон: The Hill
- 17:36 Жизнь детей Арцаха под угрозой: послы доброй воли ЮНИСЕФ призывают к предотвращению кровопролития
- 17:23 По словам посла России в США, позиции США и РФ по нагорно-карабахскому конфликту совпадают
- 16:51 Армяне и иностранцы в Чехии выразили поддержку Арцаху и Армении
- 16:32 Глава МИД ФРГ заявил, что отказался от визита в Турцию из-за ее действий в Средиземноморье
- 16:28 Применив в Азербайджане истребители F-16, Турция нарушила законодательство США — американист
- 16:27 Европарламент учредил премию имени убитой журналистки Дафны Каруаны Галиции
- 15:51 Двое армянских военнослужащих, взятых в плен азербайджанскими вооруженными силами, живы
- 15:25 Азербайджанская фальсификация о Гяндже: ВИДЕО
- 15:15 Шериф Лос-Анджелеса приветствовал мирные акции армян и осудил нападения на мирное население Арцаха
- 15:08 Французские СМИ назвали имя убийцы школьного учителя под Парижем
- 15:05 Маас заявил, что лишь совместно с РФ возможно урегулирование конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе
- 14:46 Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»
- 14:18 Глава МИД ФРГ заявил, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца
- 14:01 Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
- 13:29 У нас нет Родины, которую можно сдать: депутат Лусине Бадалян отправляется в Арцах
- 13:28 В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне
- 13:11 Азербайджан тайно провозит на свою территорию большое число наемников-террористов и оружия: СНБ РА
- 12:44 МО РА опровергает информацию Азербайджана о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армянской стороне
- 12:40 Кандидат в президенты Байден пообещал предотвратить вмешательство Турции и наемников в конфликте НК
- 12:39 По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек
- 12:34 В пригороде Парижа убили учителя. Макрон назвал произошедшее терактом
- 12:05 В Пенсильвании Санчес представит резолюцию, осуждающую нападение на Арцах и участие Турции
- 11:41 Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
21:58, 14.10.2020
Просмотрели 5038 раз Армянская община Украины активно поддерживает Армению
20:49, 15.10.2020
Просмотрели 3664 раз Специалисты аппарата омбудсмена установили место и время казни армянских пленных
16:06, 14.10.2020
Просмотрели 2681 раз В Парламент Франции внесен законопроект о признании Республики Арцах
11:47, 15.10.2020
Просмотрели 2214 раз Парламент Австрии единогласно принял резолюцию по Нагорному Карабаху
09:55, 16.10.2020
Просмотрели 2117 раз Милан признал независимость Арцаха