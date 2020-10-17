Жизнь детей Арцаха под угрозой: послы доброй воли ЮНИСЕФ призывают к предотвращению кровопролития

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян присоединился к призыву Послов доброй воли ЮНИСЕФ в Армении разных лет, адресованному исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор. Армянские деятели призывают руководство ЮНИСЕФ, родственные структуры ООН и других Послов доброй воли в эти дни широкомасштабного военного наступления со стороны Азербайджана не молчать, предпринять смелые шаги для спасения жизней людей, которые становятся жертвами безжалостного кровопролития.

Отметим, что Сергей Смбатян долгие годы сотрудничает с ЮНИСЕФ: еще в 2009 году маэстро Смбатян основал Детский камерный оркестр ЮНИСЕФ, который выступал в Армении и Европе.

В призыве, направленном исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор Послами доброй воли Армении, среди которых супруга Президента Республики Армения, чрезвычайный защитник прав детей ЮНИСЕФ (с 2019 г.) Нунэ Саркисян, первый Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Армении (с 2007г.), заслуженная артистка Республики Армения Алла Левонян, Почетный член Международного паралимпийского комитета, Заслуженная артистка Беларуси, Народная артистка Республики Северная Осетия – Алания, посол доброй воли ЮНИСЕФ (с 2009 г.) Мария Гулегина, посол доброй воли ЮНИСЕФ (с 2016 г.), профессиональный футболист, ФК «РОМА», капитан Сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, посол доброй воли ЮНИСЕФ ( с 2019 г.), борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Артур Алексанян, говорится, что с 27-ого сентября Азербайджан, при поддержке и участии Турции, начал широкомасштабное наступление против Нагорного Карабаха, которое на сегодняшний день продолжает нарастать.

"Как свидетельствуют специальные доклады Защитников прав человека Армении и Арцаха, массовые воздушные и наземные атаки были направлены на мирных жителей, больницы, центры неотложной помощи, школы, церкви и другую жизненно важную инфраструктуру с широким использованием военной авиации, запрещенного всеми международными конвенциями оружия, такого как ракеты с кассетными боеголовками и вызывающие ужас другие средства. Беспорядочные и преднамеренные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре привели к широкомасштабным разрушениям, многочисленным жертвам и серьезным ранениям, в том числе среди женщин и детей. Сегодня Арцах переживает гуманитарную катастрофу.

Это грубое нарушение прав человека, Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Это не просто нападение на армян, это нападение на фундаментальные нормы гуманности, на ценности ООН.

Дети становятся жертвами кровопролития, подвергаются психологическим травмам и страданиям и остро нуждаются в помощи, независимо от того, где они живут, к какой нации принадлежат, и независимо от правового статуса территории, на которой они проживают, с твердой решимостью не оставлять никого.

Сейчас жизни детей Арцаха угрожает опасность, но они, как и все дети мира, имеют право на жизнь и право на защиту: 15-летний Роберт, который находится в коме, 2-летний Арцвик, который все еще борется за жизнь, убитая 9-летняя сестра Арцвика и многие другие...

Мы, как Послы доброй воли ЮНИСЕФ, призываем руководство ЮНИСЕФ, родственных организаций ООН и наших коллег-послов доброй воли высказаться, протянуть руку помощи и действовать немедленно, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Выражение озабоченности и призывы к миру не дали должных результатов.

Окажите гуманитарную поддержку живущим в Арцахе людям, как это предусматривает вторая статья Всеобщей декларации прав человека. Убедитесь, что принцип универсальности прав человека и ваша миссия никого не оставлять без внимания безоговорочно осуществляются для всех и везде.

Мы не должны позволить, чтобы наше молчание заглушило крики безоружных детей и тех, кто заботится о них!

Так давайте же не дадим себе потерпеть поражение в борьбе за сострадание, справедливость и мир!

В этот критический момент необходимы решительные действия для спасения человеческих жизней. Мы хотим оставаться гордыми членами семьи ЮНИСЕФ, которая замечает очевидное, осуждает безнравственное и заботится об обездоленных и пострадавших", - говорится в письме, направленном исполнительному директору ЮНИСЕФ Генриетте Фор.