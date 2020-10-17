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По словам посла России в США, позиции США и РФ по нагорно-карабахскому конфликту совпадают

По словам посла России в США, позиции США и РФ по нагорно-карабахскому конфликту совпадают

Позиции России и США совпадают по принципиальным вопросам, связанным с урегулированием нагорно-карабахского конфликта. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра».

«Стало приятным сюрпризом, когда  было  опубликовано совместное заявление президентов России, Франции и США. У нас так мало примеров совпадения позиций США и России. Мы призвали стороны нагорно-карабахского конфликта проявить сдержанность и, прежде всего, прекратить огонь и перенести этот вопрос на дипломатическую площадку», - сказал он.


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