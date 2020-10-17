Армяне и иностранцы в Чехии выразили поддержку Арцаху и Армении

При поддержке иностранцев сотни армян, проживающих в Чехии, провели акцию протеста в Праге на Карловом мосту и осудили военные операции Азербайджана и Турции против Арцаха и Армении. Они требовали от властей разных стран ввести санкции против Азербайджана и Турции, признать независимость Арцаха.

Как передает Арменпресс, протестующие были в медицинских масках с написанными на них названиями разных стран. В руках они держали плакаты с надписями: «Арцах силен!», «Чехия, говори!», «Маленькая страна борется за выживание!», «Стоп Алиев!», «Мир армянам!», «Армяне воюют против терроризма»".

Один из демонстрантов заявил, что длина моста составляет 547 метров, и протестующие стояли по всей длине моста, сохраняя социальную дистанцию.

Армяне всего мира протестуют в разных странах мира, требуя от властей этих стран осудить Азербайджан, Турцию и признать независимость Арцаха.

Рано утром 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города как в Арцахе,так и в Армении.

Обнаружены доказательства о наличии в азербайджанских ВС наемников-террористов и причастности Турции в переброске наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

По инициативе президента России Владимира Путина, министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили 10 октября, что объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Однако, проигнорировав соглашение, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня через несколько минут после его вступления в силу. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.

Анжела Амбарцумян