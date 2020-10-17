Применив в Азербайджане истребители F-16, Турция нарушила законодательство США — американист

Турция нарушила законодательство США, применив в Азербайджане американские истребители F-16 во время войны против Арцаха.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил американист Сурен Саркисян, отметив, что американские боевики могли оказаться на территории Азербайджана только с разрешения президента США, чего не было.

«Изготовленное в США оружие и боеприпасы находятся под пристальным мониторингом руководства США. Речь, конечно же, идет об оружии, которое продается странам-партнерам. Закон гласит, что если оружие США, приобретенное государством-партнером, должно использоваться на территории другого государства, это должно быть с согласия президента Соединенных Штатов. В данном случае согласия не было», - сказал Саркисян.

Эксперт-американист отметил, что самолеты F-16 не только находились в аэропорту Гянджи, но и принимали участие в боевых действиях, более того, один из них сбил военный самолет ВС РА, но это далеко не первый случай нарушения Турцией законодательства США.

«Это не первый случай, когда Турция нарушает законы и договорные обязательства с США, потому что всего несколько лет назад Турция использовала военные самолеты американского производства в Сирии, что вызвало большой скандал, поскольку президент США не давал разрешения», - сказал Сурен Саркисян.

Он выразил уверенность, что дело по данному факту расследуется американской стороной, но отметил, что данное нарушение не окажет какого-то существенного влияния на Турцию.

«Из США пока не поступало никаких заявлений, потому что я уверен, что это расследуется. Проблема здесь в том, что в Турции также есть завод F-16, который работает по лицензии США, но в любом случае закон США запрещает использование любого оружия американского происхождения в другой стране без согласия президента, а самолеты F-16 - американского происхождения, потому что собираются в Турции по лицензии. Но я не думаю, что это будет иметь какой-то результат, потому что, как я уже упоминал, это не первый случай, когда Турция нарушает законы США», - сказал он.

Истребители F-16, принадлежащие ВВС Турецкой Республики, вылетели из аэропорта Гянджа Азербайджанской Республики в 10:30 часов 29 сентября. Они обеспечивали ракетно-бомбовые удары, наносимые азербайджанскими СУ-25 и турецкими БПЛА «Байрактар» по наземным частям Вооруженных сил Армении в районах Варденис, Мец Масрик, Сотк. В этот период ПВО ВС РА выполняла задачи боевого обеспечения собственных частей. В ходе противовоздушной войны многофункциональный истребитель Турции F-16 сбил в воздушном пространстве Республики Армения штурмовик ВВС РА Су-25. Пилот Валерий Данелин геройски погиб. Многофункциональный истребитель Турецкой Республики F-16 по средствам объективного контроля находился на глубине 60 км, на высоте 8200 метров.

Норайр Шогикян