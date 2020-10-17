Двое армянских военнослужащих, взятых в плен азербайджанскими вооруженными силами, живы

Арег Саркисян и Нарек Амирджанян - армянские военнослужащие, взятые в плен азербайджанскими вооруженными силами в ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, живы и находятся в госпитале.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Артак Зейналян, представляющий интересы Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна в ЕСПЧ.

«Арег Саргсян и Нарек Амирджанян, недавно взятые в плен, позвонили родителям, они живы, находятся в больнице.

Напомню, что вчера, 16 октября 2020 года, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск армянских заявителей, обязав правительство Азербайджана обеспечить неприкосновенность жизни Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна, их право на здоровье. При этом суд потребовал от Азербайджана до 22.10.2020 представить в Европейский суд информацию о самочувствии и состоянии здоровья последнего», - написал Зейналян.