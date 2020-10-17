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Двое армянских военнослужащих, взятых в плен азербайджанскими вооруженными силами, живы

Двое армянских военнослужащих, взятых в плен азербайджанскими вооруженными силами, живы

Арег Саркисян и  Нарек Амирджанян - армянские военнослужащие, взятые в  плен  азербайджанскими вооруженными силами в  ходе войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, живы и находятся в госпитале. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написал Артак Зейналян,  представляющий  интересы Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна в ЕСПЧ.

«Арег Саргсян и Нарек Амирджанян, недавно взятые в плен, позвонили родителям, они живы, находятся в больнице. 

Напомню, что вчера, 16 октября 2020 года, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск армянских заявителей, обязав правительство Азербайджана обеспечить неприкосновенность жизни Арега Саркисяна и Нарека Амирджаняна, их право на здоровье. При этом суд потребовал от Азербайджана до 22.10.2020   представить в Европейский суд информацию о самочувствии  и состоянии здоровья последнего», - написал Зейналян.


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