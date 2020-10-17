Азербайджанская фальсификация о Гяндже: ВИДЕО

Информация о якобы обстреле армянами гражданских объектов в Гяндже – все эти кадры являются очередной попыткой Азербайджана ввести в заблуждение международное сообщество.

Как передает «Арменпресс», "Зинуж-медиа" опубликовало видео, раскрывающее дезинформацию Азербайджана.

В частности, в видеоматериале говорится, что в распространении дезинформации и введении в заблуждение международного сообщества сегодня вечером Азербайджан превзошел самого себя, переступив все возможные границы разумного.

«Около полуночи во втором по величине городе Азербайджана Гяндже прогремел мощный взрыв, после чего последовал такой водоворот событий, приправленных фальшью и откровенной ложью, что в очередной раз с очевидностью доказывает: официальный Баку способен пойти на все, чтобы даже ценой крови собственных граждан обеспечить желаемый пропагандистский фон кампании.

Буквально через мгновения после взрыва в Гяндже на месте уже было азербайджанское телевидение, которое в прямом эфире освещало спасательные операции. И это при том, что в случае ракетных ударов не исключено, что будет и следующий. Другими словами, если это был удар, местным властям следовало опасаться возможного второго, третьего и т.д. и удалить на время мирное население. Но непонятно почему была стойкая уверенность, что ударов больше не будет! Столь же молниеносно помощник президента Азербайджана заявил, что удар нанесен со стороны Армении, ракетой типа СКАД – и при этом не представив абсолютно никаких доказательств. И это всего через несколько минут после взрыва, а ведь для определения типа выпущенной ракеты необходимо долгое исследование.

Но вскоре после этого азербайджанская пропагандистская машина начала оперативно и широко распространять видео, на котором предположительно армянские силы обстреливают ракетами ГРАД, представляя это как доказательство ракетного обстрела Гянджи со стороны Армении. Но Баку крайне бездарен с точки зрения пропаганды, и этот случай не стал исключением. Судя по опубликованному ими видео, из нескольких выпущенных ракет в Гяндже произошел всего один взрыв, а количество этих ракет не менее трех десятков. Как могла взорваться только одна из десятков запущенных ракет? Такое возможно только в азербайджанских пропагандистских сказках. Кстати, чтобы запустить ГРАД на Гянджу, необходимо разместить эту станцию максимум на расстоянии 20 км от Гянджи, в окрестностях города, что означало бы, что армянские войска почти вошли в Гянджу.

Буквально через несколько минут Баку опубликовал ужасающую фотографию ребенка, якобы убитого во время взрыва в Гяндже. Даже самое поверхностное исследование показало, что эта информация также фейковая. Это фото было сделано 4 года назад в Сирии. Самым потрясающим является утверждение о том, что Гянджа обстреливалась с территории Армении. Официальный Баку делает заявление без каких-либо доказательств, что естественно, потому что их и быть не может.

Армения неоднократно заявляла, что с территории нашей страны в направлении Азербайджана не выпускались ни ракеты, ни снаряды или даже пули», - говорится в видео.