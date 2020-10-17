Шериф Лос-Анджелеса приветствовал мирные акции армян и осудил нападения на мирное население Арцаха

Шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануэва заявил, что осуждает насилие и нападения на мирное население в Арцахе и приветствует мирные демонстрации солидарности, проводимые армянами в Лос-Анджелесе.

Как передает «Арменпресс», заявление Алекса Виллануэвы было распространено на странице офиса шерифа Лос-Анджелеса в Facebook.

В заявлении говорится, что офис шерифа Лос-Анджелеса следит за развитием событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. По его словам, все это происходит в 7200 милях от Лос-Анджелеса, но оказывает непосредственное и сильное влияние на многих членов общественности Лос-Анджелеса.

"Мы вас слышим и понимаем. Фактически за пределами Армении в районе Лос-Анджелеса проживает больше армян, чем где-либо еще в мире. Мы следим за событиями, мы осуждаем насилие и нападения на мирное население в Арцахе. Мы приветствуем мирные демонстрации солидарности в Лос-Анджелесе; мы поддерживаем вас в требовании мира», - говорится в заявлении.