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Шериф Лос-Анджелеса приветствовал мирные акции армян и осудил нападения на мирное население Арцаха

Шериф Лос-Анджелеса приветствовал мирные акции армян и осудил нападения на мирное население Арцаха

Шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануэва заявил, что осуждает насилие и нападения на мирное население в Арцахе и приветствует мирные демонстрации солидарности, проводимые армянами в Лос-Анджелесе.

Как  передает «Арменпресс», заявление Алекса Виллануэвы было распространено на странице офиса шерифа Лос-Анджелеса в Facebook.

В заявлении говорится, что офис шерифа Лос-Анджелеса следит за развитием событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. По его словам, все это происходит в 7200 милях от Лос-Анджелеса, но   оказывает непосредственное и сильное влияние на многих членов общественности Лос-Анджелеса.

"Мы вас слышим  и понимаем. Фактически за пределами Армении в  районе Лос-Анджелеса проживает больше армян, чем где-либо еще в мире. Мы следим за  событиями,  мы осуждаем насилие и нападения на мирное население в Арцахе. Мы приветствуем мирные демонстрации солидарности в Лос-Анджелесе; мы поддерживаем вас в требовании мира», - говорится в заявлении.


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