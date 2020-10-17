Французские СМИ назвали имя убийцы школьного учителя под Парижем

Убийцу школьного учителя истории в пригороде Парижа звали Абдулах А. Как передает Арменпресс, об этом в субботу сообщила газета Le Figaro.

Издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердило распространенную ранее информацию, что убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Правоохранительным органам и спецслужбам не было известно о его радикализации.

Ранее сообщалось, что полиция задержала девять человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Париже, российские дипломаты запросили информацию о нападавшем у французских властей.