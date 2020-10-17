Маас заявил, что лишь совместно с РФ возможно урегулирование конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что лишь совместно с РФ возможно урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, а также ситуации в Белоруссии, в Нагорном Карабахе и Венесуэле, в связи с чем подчеркнул, что "прекращения" диалога с Москвой быть не может, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по Ливии, а также по вопросу Украины. Все эти форумы посвящены поискам решений в целях прекращения войн", - сказал министр.

"Прекращения диалога с Москвой быть не может. Слишком многие люди в мире полагаются на то, что международное сообщество в диалоге с Россией позаботится о том, чтобы положить конец этим конфликтам", - подчеркнул Маас.

Глава германского МИД продолжил озвученный журналистом список конфликтов, решения по которым невозможно достичь без РФ: в ответ на упоминание конфликтов в Ливии, Сирии, на Украине, министр добавил: "Белоруссия, Армения-Азербайджан, Венесуэла..."

Вместе с тем Маас отметил, что "отношения с Россией остаются сложными".