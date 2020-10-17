Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

За выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах, за отвагу и личное мужество Александр Арутюнян посмертно удостоен высшего звания «Герой Арцаха».

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна доброволец Александр Иванович Арутюнян посмертно удостоен высшего звания «Герой Арцаха» — за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах, за проявленную отвагу и личное мужество», - написал Погосян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан, используя весь свой арсенал, начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города как в Арцахе, так и в Армении.

Обнаружены доказательства о наличии в азербайджанских ВС наемников-террористов и причастности Турции в переброске наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

По инициативе президента России Владимира Путина, министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили 10 октября, что объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Однако, проигнорировав соглашение, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня через несколько минут после его вступления в силу. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.