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Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

За выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах, за отвагу и личное мужество Александр Арутюнян посмертно удостоен высшего звания «Герой Арцаха».

Как  передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

«Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна доброволец Александр Иванович Арутюнян посмертно удостоен высшего звания «Герой Арцаха» — за выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах, за проявленную отвагу и  личное  мужество», - написал Погосян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан, используя весь свой  арсенал, начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие крупные города как в  Арцахе, так и в  Армении.  

  Обнаружены доказательства о наличии в  азербайджанских ВС  наемников-террористов и причастности Турции в переброске  наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

По инициативе президента  России Владимира  Путина, министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана заявили  10 октября, что  объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Однако, проигнорировав соглашение, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня через несколько минут после его вступления в силу. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.


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