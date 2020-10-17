Проект "Северный поток - 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится. С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я исхожу из того, что "Северный поток - 2" будет достроен до конца. Вопрос, когда [это произойдет]", - сказал он. Касаясь критики проекта со стороны Вашингтона, Маас отметил: "О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь - в Европе".

Маас также заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после инцидента с Алексеем Навальным, Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

"Наши отношения с Россией останутся сложными", - считает он. Маас утверждал, что "и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ".

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн", - отметил министр. "В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой", - подчеркнул Маас.