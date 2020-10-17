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У нас нет Родины, которую можно сдать: депутат Лусине Бадалян отправляется в Арцах

У нас нет Родины, которую можно сдать: депутат Лусине Бадалян отправляется в Арцах

Депутат   фракции «Мой шаг» Национального собрания РА Лусине Бадалян отправляется  в Арцах.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» депутат сказала, что едет не одна. «На месте решится, кто куда направится. Я думаю, что сейчас подробно рассказывать об этом небезопасно. Возможно, будем ухаживать за ранеными. Я не могу сказать ничего определенного», - сказала она.

Ранее Бадалян написала на своей официальной странице в Facebook: «Чтобы записаться в армию для защиты Родины, обращайся в свой военкомат. И помни: будущее Армении зависит от одного человека, и этот  человек – ты.

Мы едем: у нас нет Родины, которую можно сдать. Будьте здоровы, крепко и надежно  держите тыл, я люблю вас всех», - подчеркнула она и добавила хэштег #will win (#мы  победим!)

Рано утром 27 сентября Азербайджан, используя весь свой  арсенал, начал активные боевые действия на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, Шуши и другие  города как в  Арцахе, так и в  Армении.  

  Обнаружены доказательства о наличии в  азербайджанских ВС  наемников-террористов, о причастности Турции в переброске  наемников из Сирии и их использования против Арцаха.

По инициативе президента России Владимира  Путина 10 октября состоялась встреча глав МИД  Армении, России и Азербайджана, после которой министры заявили, что  объявляется прекращение огня в гуманитарных целях для обмена телами погибших, военнопленными и другими удерживаемыми лицами. Однако, проигнорировав соглашение, Азербайджан  нарушил  режим прекращения огня через всего несколько минут после его вступления в силу. Вечером 10 октября противник обстрелял ракетами Степанакерт, Шуши и другие крупные города.


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