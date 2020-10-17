В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне

В США впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.

Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате Индиана путем введения смертельной инъекции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.

В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.