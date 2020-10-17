Азербайджан тайно провозит на свою территорию большое число наемников-террористов и оружия: СНБ РА

Служба национальной безопасности РА официально опровергает распространяемую Азербайджаном на уровне главы государства лживую информацию о том, что боеприпасы ввозятся в Армению контрабандой - гражданскими самолетами из разных стран.

«Арменпресс» представляет заявление СНБ РА.

«В последние дни азербайджанская сторона на уровне главы страны активно распространяет дезинформацию о контрабанде оружия в Армению гражданскими самолетами через воздушное пространство разных стран, а также о других подобных недостоверных событиях.

Служба национальной безопасности Республики Армения официально опровергает подобные сведения, которые являются порождением лжи и болезненного воображения, распространение которых стало основным компонентом боевых действий, развязанных турецко-азербайджано-наемническим альянсом, и имеет целью нанести удар по авторитету Республики Армения, а также ее теплым отношениям с партнерами и дружественными странами.

Согласно конкретной информации, имеющейся в распоряжении Службы национальной безопасности Республики Армения, азербайджанская сторона занимается коварной практикой тайного провоза на свою территорию значительного количества боеприпасов и наемников-террористов, о чем свидетельствуют рейсы, совершаемые из аэропорта Баку в военные аэропорты разных стран и обратно самолетами Боинг -747, Ил-76 авиакомпании Азербайджана Silk Way. Например, 16 октября 2020 года зафиксирован рейс Баку-аэропорт Баграм (Афганистан), 17 октября 2020 года – рейс Аэропорт Баграм (Афганистан) – Лашкаргах. Такой же маршрут намечен на 18 октября. Есть также промежуточные рейсы из Баку в аэропорт Кандагар и обратно.

Более того, аналогичные рейсы будут выполняться после 19 октября.

При этом некоторые из указанных рейсов не входят в систему международных авиарасписаний, а некоторые аэропорты не имеют международной классификации.

Эти о многом говорящие данные, которые дают четкое представление о ситуации, доказывают, что турецко-азербайджано-террористический альянс пытается расширить географию привлечения террористов с боеприпасами, но, вместе с тем, приписывает армянской стороне свои незаконные действия с целью прикрытия своей злонамеренной практики, тем самым пытаясь создать напряженность в различных международных отношениях.

Служба национальной безопасности РА, официально обращаясь к полномочным международным структурам, призывает не поддаваться провокациям Азербайджана и не принимать за основу распространяемую дезинформацию.

В то же время мы призываем изучить предоставленную нами достоверную информацию, тщательно и всесторонне проверить ее и добиться выяснения реальных обстоятельств и целей переброски военных грузов и пассажиров в Азербайджан указанными рейсами».