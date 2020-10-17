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МО РА опровергает информацию Азербайджана о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армянской стороне

МО РА опровергает информацию Азербайджана о сбитом самолете Су-25, принадлежащем армянской стороне

Минобороны РА опровергает информацию Азербайджана о том, что был сбит самолет Су-25, принадлежащий армянской стороне.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что якобы 17 октября был сбит самолет Су-25, принадлежащий армянской стороне, является очередной дезинформацией», - написала Степанян.


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