Кандидат в президенты Байден пообещал предотвратить вмешательство Турции и наемников в конфликте НК

Кандидат в президенты США на предстоящих выборах Джо Байден и кандидат в вице-президенты сенатор Камала Харрис представили текст заявления о том, что сделано Байденом по армянским вопросам и что будет делать администрация Байдена-Харрис в случае избрания.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Asbarez со ссылкой на заявление, сделанное два дня назад, в котором Байден и Харрис обратились к карабахскому конфликту и призвали к его мирному урегулированию.

В тексте заявления, под названием «Поддержка Джо Байдена армянского народа», особо упоминаются слова Байдена от 24 апреля 2020 года. «В вопросе почитания памяти жертв Геноцида армян я поддерживаю весь армянский народ, а также нашу армянскую общину, которая внесла столь большой вклад в США».

Что касается дальнейших планов Байдена, то, в частности, упоминается, что он признает Геноцид армян, сделает всеобщие права человека одним из приоритетов своей администрации, чтобы подобные трагедии не повторились. Отмечается также, что Байден будет укреплять отношения США и Армении с целью улучшения жизни армянского народа. Байден будет поддерживать установление длительного мира в регионе, активизируя участие США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также привлекать дополнительных международных наблюдателей для мониторинга режима прекращения огня.

Подчеркивается также, что Байден будет стремиться к предотвращению вмешательства третьих лиц, в том числе иностранных наемников из таких стран, как Турция, которым платят за совершение преступлений против народа Нагорного Карабаха. Он полностью поддерживает продолжение помощи США Армении в укреплении демократического управления, в содействии экономическому росту и пересмотру помощи Азербайджану с целью безопасности – чтобы убедиться, что она не будет использоваться в наступательных целях. Отмечается также, что он продолжит долгосрочную гуманитарную помощь в разминировании Нагорного Карабаха, которую Трамп пытался остановить. Байден также осудит преступления на почве ненависти против американцев армянского происхождения.

В тексте заявления говорится также, что сделано Байденом по армянскому вопросу. В частности, будучи сенатором США, он приложил усилия для признания Геноцида армян. В прошлом году Байден поддержал двухпартийный законопроект в Конгрессе, признающий Геноцид армян и необходимость отмечать его в Соединенных Штатах.

В этом году, в День памяти жертв Геноцида армян, он призвал к полному признанию геноцида и пообещал содействовать этому. Затем он сказал: «Если мы полностью не осознаем, не будем напоминать и не проинформируем наших детей о геноциде, тогда слова «никогда больше» потеряют весь свой смысл».

Заявление напоминает, что в свое время администрация Обамы-Байдена оказывала гуманитарную помощь Армении и Нагорному Карабаху от США. Когда в сентябре 2020 года конфликт возобновился, Джо Байден призвал администрацию Трампа активизировать свои усилия по поиску мирного решения и потребовать, чтобы другие страны, такие как Турция, держались подальше от конфликта.

Подготовила Анна Григорян