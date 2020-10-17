По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек

Еще пять человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, суммарно под стражей находятся девять человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало о четырех задержанных людях по этому делу.

По данным канала, сначала французские правоохранители задержали четырех членов семьи нападавшего: его родителей, деда и 17-летнего брата. Полиция задержала их в коммуне Эврё и провела обыски. После чего были задержаны еще пять человек: отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друг этого мужчины и еще три человека.

В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористическим актом.