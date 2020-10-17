В пригороде Парижа убили учителя. Макрон назвал произошедшее терактом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу вечером побывал на месте теракта в столичном регионе Иль-де-Франс, жертвой которого стал школьный учитель. Лидер государства выразил поддержку и солидарность коллегам убитого преподавателя истории, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Нападение было совершено в пятницу около 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) в небольшом городе Конфлан-Сент-Онорин, расположенном в трех десятках километрах от столицы. Злоумышленник, вооруженный ножом, напал на учителя возле школы, перерезав ему горло. Он пытался затем угрожать прибывшему на место патрулю муниципальной полиции, но был застрелен.

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Как стало известно, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса и направил жалобу в комиссариат полиции. Эту информацию подтвердил председатель родительского комитета Родриго Аренас. По его словам, "отец одного из учеников был чрезвычайно возбужден после демонстрации в классе карикатур на пророка".

Следствие в настоящий момент пытается установить, был ли нападавший автором фотографии обезглавленной жертвы, которая была опубликована в Twitter, а затем быстро изъята. Под этим снимком было опубликовано послание с угрозами в адрес французского лидера.

Власти пока не сообщили данных о личности нападавшего. Из официальных источников известно лишь, что сведения о нем отсутствуют в базах данных о террористах, которые ведут правоохранители. Согласно публикациям в СМИ, преступление совершил 18-летний иностранец, чеченец по происхождению. Как утверждает газета Le Figaro, он родился в 2002 году в Москве, но проживает во Франции, в департаменте Ивелин. Эти данные официально не подтверждены.

Руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Сергей Паринов сообщил корреспонденту ТАСС, что российские дипломаты запросили сведения о нападавшем у французских властей. "На данный момент мы не располагаем информацией о гражданстве подозреваемого в совершении преступления, - сказал дипломат. - Мы запросили французские компетентные органы на этот счет".

В ночные часы полиция провела серию обысков в квартирах родственников террориста, в ходе которых правоохранители планировали изъять телефоны и технику, чтобы понять, как провел последние часы перед терактом подозреваемый. Сотрудники сил правопорядка задержали четырех человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Все они помещены под стражу.