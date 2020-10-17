Член Палаты представителей штата Пенсильвания Бенджамин Санчес собирается представить резолюцию, осуждающую участие Турции в агрессии против Арцаха.

Как передает «Арменпресс», Санчес, в частности, отметил: «Вскоре я представлю двухпартийную резолюцию, осуждающую недавние нападения и участие Турции в гуманитарном кризисе на Южном Кавказе. Предотвращение второго геноцида армян – вот цель моей предстоящей резолюции. Она направлена на повышение осведомленности о проблеме, чтобы помочь спасти человеческие жизни».

Он добавил, что несколько недель назад был нарушен десятилетиями сохраняющийся хрупкий мир в Республике Арцах. Санчес подчеркнул, что азербайджанские силы рано утром 27 сентября, с помощью и при поддержке Турции, начали непредсказуемое широкомасштабное нападение на Нагорный Карабах. Он не упустил из виду и тот факт, что азербайджанцы использовали против гражданских лиц и населенных пунктов турецкую военную технику и кассетные бомбы, что является прямым нарушением международного гуманитарного права.

Санчес также отметил, что для осуществления боевых действий тысячи наемников-джихадистов из Сирии и Ливии были отправлены Турцией в Азербайджан. "Несмотря на международные призывы к прекращению боевых действий, ситуация ухудшается. Арцах подвергается беспощадной атаке. Из-за этого ужасного акта я представлю эту резолюцию, чтобы осудить нападения и вовлеченность Турции», - сказал он.

Подготовила Анна Григорян