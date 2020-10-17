Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
11:41, 17 Октябрь, 2020
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", - сказал Трамп, выступая во Флориде.
Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.
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