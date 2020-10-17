Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", - сказал Трамп, выступая во Флориде.

Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.