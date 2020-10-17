В Степанакерте от ракетного обстрела пострадали 3 человека – они  доставлены в больницу

В результате ракетного обстрела азербайджанских вооруженных сил в направлении Степанакерта пострадали 3 гражданских лица, разрушены квартиры, а также поврежден объект, имеющий экономическое значение.

Как передает «Арменпресс», Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщает, что пострадавшие доставлены в больницу.

«Ночью противник обстрелял несколько центральных и окраинных улиц различными видами оружия, ракетами и кассетными бомбами, нанеся значительный ущерб имуществу людей и разрушив квартиры. Пострадал также один объект, имеющий экономическое значение», - сообщили ГСЧС Арцаха, добавив, что размер общего ущерба определяется.

Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян разместил на своем Telegram-канале видео о последствиях ночного ракетного обстрела Степанакерта.

«Это результаты преднамеренных ударов Азербайджана 6 тяжелыми ракетами по мирным населенным пунктам Степанакерта», - написал Бегларян.

Азербайджан продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению.