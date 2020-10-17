Глава МИД Австрии заразился коронавирусом

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заразился коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом в субботу сообщило Австрийское агентство печати (APA) со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Как отмечает агентство, вызываемое вирусом заболевание у министра протекает бессимптомно.

В среду Шалленберг посетил заседание кабмина, участники которого были в защитных масках. В качестве меры предосторожности все они сдадут тест на коронавирус. Аналогичным образом уже поступили все, кто близко контактировал с политиком.

Представитель Шалленберга высказала предположение, что министр мог заразиться в понедельник на встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.