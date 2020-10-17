Байден обошел Трампа по телевизионным рейтингам их встреч с избирателями 15 октября

Более 14 млн американцев посмотрели в четверг вечером встречу с избирателями кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, который по этому показателю обошел своего оппонента на предстоящих выборах - действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующие данные исследовательской службы Nielsen приводит в пятницу газета USA Today.

Согласно финальным подсчетам, мероприятие с участием Байдена, транслировавшееся телекомпанией ABC, посмотрели 14,1 млн жителей США. Встреча с избирателями действующего президента, трансляцию которой вела телекомпания NBC, собрала 13,5 млн зрителей. Отмечается, что трансляция встречи демократа длилась два часа, включая получасовой аналитический разбор после окончания. Мероприятие республиканца длилось один час, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кандидаты в президенты США проводили в четверг мероприятия раздельно вместо очного второго раунда предвыборных дебатов. Этот раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом нового типа.

Первый раунд дебатов в рамках текущей президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Следующие - планировавшиеся как третьи - дебаты Трампа и Байдена пройдут 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.