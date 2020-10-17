Важный перекресток. Почему США должны рассмотреть вопрос отношений с Арцахом?

В статье, опубликованной в The National Interest, Майкл Рубин объяснил, как США должны вести себя на Кавказе. По его мнению, США должны признать Арцах как независимое государство. Это также станет отличным дипломатическим сигналом для Турции, что ее агрессия на Кавказе может иметь «неприятные последствия».

Стратегия США неоднозначна. В день эскалации конфликта Госдепартамент выступил с заявлением, пропитанным моральной эквивалентностью. Однако в заявлении говорится, что «вовлечение третьих сил в конфликт будет крайне неэффективным и только усилит напряженность в регионе». Но именно так и поступил Азербайджан, с благодарностью приняв вмешательство Турции. Сообщается, что Турция направила истребители F-16 и сирийских наемников для поддержки азербайджанских сил и помощи в нападении на Нагорный Карабах.

Американские дипломаты, как и их европейские партнеры, рассматривают Кавказ как проклятое историей болото. Конечно, Армения может гордиться тысячелетней историей. А Азербайджан был независим очень короткое время, в 1918 году, после распада Российской империи. Исторически в Нагорном Карабахе жили армяне, и в этом регионе все еще есть армянские церкви, некоторые из которых Турция и Азербайджан сейчас пытаются разрушить.

Генсек СССР Иосиф Сталин в 1923 году передал этот район Азербайджану. Весь фарс американской стратегии заключается в том, что на протяжении десятилетий во время холодной войны и республиканцы, и демократы пытались противостоять советской угрозе, но когда в 1991 году Азербайджан и Армения получили независимость, Госдепартамент решил продолжить стратегию Сталина.

Между тем Конгресс более реально и верно оценил ситуацию: в 1992 году он принял Акт «О поддержке свободы» - статья 907, которой Соединенным Штатам запрещается оказывать помощь Азербайджану. В октябре 2001 г. Сенат внес поправки в этот акт, сняв ограничения в отношении Азербайджана. Для этого были основания.

Несмотря на то, что Азербайджаном правил диктатор, он помогал Соединенным Штатам в их глобальной войне с террором. «Азербайджан сознательно льстил Западу, особенно произраильским группировкам, подчеркивая, что Баку выступает против Тегерана. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это была ошибка (честно говоря, и моя ошибка). В Армении тоже была диктатура, но очень пророссийская, что осложняло дела Вашингтона», - подчеркнул Майкл Рубин.

"Сейчас все изменилось. В 2018 году армяне свергли своего диктатора и окончательно повернулись к демократии. С фактором культурной ориентации Еревана на Россию никогда не было проблем. Однако любой долгосрочный дипломатический крен - это результат не желания населения, а, скорее, необходимость, особенно с учетом отсутствия желания администрации Трампа привлекать внимание армян и развивать их прозападные взгляды.

А в Азербайджане диктатура только усилилась. В июле протестующие атаковали МИД, подорвав доверие диктатора Ильхама Алиева. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует межнациональную рознь и иностранную агрессию, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Алиев сделал то же самое. Именно это и происходит сейчас», - добавил он.

«Конечно, Белый дом должен прекратить отказ от статьи 907, и если этого не произойдет, Конгресс должен отменить предыдущие поправки, допускающие такое поведение. Но нам нужно немного больше. Вместо того, чтобы полагаться на ОБСЕ и Минскую группу, госсекретарю Майку Помпео и его команде, возможно, потребуется применить ту модель действий, которую они проводят в Косово. Как и в случае с Республикой Арцах, Косово тоже имеет свою историю. В 2008 году Косово стало самым молодым членом Европы. Запад мог бы признать Арцах и тем самым гарантировать судьбу независимого государства. Арцах имеет богатую историю, он заслуживает большей независимости, чем многие современные страны.

Такой дипломатический ответ США хорош не только с моральной и этической точек зрения. Это станет дипломатическим сигналом Турции и покажет ей, что ее агрессия в регионе и использование сирийских наемников, некоторые из которых являются ветеранами ИГИЛ, всегда будут получать ответные меры», - сказал Майкл Рубин.

Подготовил Ишхан КИШМИРЯН

«Айастани Анрапетутюн»