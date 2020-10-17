Террористов могут  уничтожить и на территории Азербайджана. Турция уже вошла в Азербайджан

Турция, расположившись в Азербайджане и введя наемных террористов из Сирии и Афганистана, совершенно не сосредотачивается на решении вопроса о помощи «Азербайджану в оккупации Арцаха». Эта война, развязанная согласно ее собственной провокации, является лишь поводом для того, чтобы бросить террористов в глубь не только Азербайджана, но и России и Ирана, и сделанные в свое время предупреждения армянской стороны об этом уже подтвердились.

Об этом и о связанных с этим вопросах корреспондент газеты "Айастани Анрапетутюн" беседовал с советником президента Республики Арцах Давидом Бабаяном.

- Г-н Бабаян, как вы сегодня оцениваете такое количество наемников, проникающих в Азербайджан? Только ли с арцахской проблемой связано их появление на Южном Кавказе?

- Проникновение террористов очень и очень серьезно. По нашим данным, речь идет о нескольких тысячах террористов, переправленных в Азербайджан Турцией. Но не все участвуют в войне против Арцаха. Они разделены на четыре части. Одна находится здесь, некоторые находятся на границе с Российской Федерацией, некоторые - на границе с Исламской Республикой Иран, а часть расселена в разных местах внутри страны, чтобы в случае внутренних недовольств подавить их (а мы видим, что внутри Азербайджана зреет недовольство из-за многочисленности азербайджанских жертв). Внутренние проблемы зреют в геометрической прогрессии. Другими словами, наемники также должны подавлять внутренние беспорядки.

Мы видим, что террористы уже проникли на территорию России. Мы с самого начала предупреждали, что часть наемников находится на границе с Дагестаном, и проникновение в эту страну не исключено. Теперь это стало реальностью. Об этом официально заявила служба внешней разведки России.

Согласно сообщениям, они добрались до Чечни, где уже уничтожены 4 террориста. Другая группа вошла в Волгоград, где планировались теракты. Исламисты планировали взорвать правительственные здания, воинские общежития, промышленные здания и один из исторических памятников России – «Родина-Мать». Уже ясно, что террористы прибыли в Россию из Азербайджана, и в эту страну их перевела Турция, завербовав их в Сирии. Все это говорит о том, что соседние страны тоже обеспокоены. И не только обеспокоены, они уничтожают террористов на своей территории. Не исключено, что может возникнуть ситуация, когда те же соседние государства уничтожат террористов на территории Азербайджана. И мне кажется, что все к этому ведет.

- Я попросил бы подробнее рассказать о проникновении террористов в Иран.

- Иранская сторона - одна из целей террористов. Известно ли вам, что одной из целей Турции, Азербайджана и террористов является поражение водохранилища на реке Аракс? Он был построен Ираном и в основном обслуживает потребности этой страны, поскольку Северный Иран фактически находится в условиях экологической катастрофы. Это водохранилище в какой-то мере помогает, можно сказать, что это единственный источник спасения в той местности. Теперь Турция, террористы и Азербайджан хотят захватить эту территорию. И они пытаются сделать это через наемников. Более того, террористы, скорее всего, уже проникли в Иран. Это не может не беспокоить Иран. Как видим, это серьезный вопрос, который уже придает новое качество обеспокоенности других стран и предпринимаемым ими шагам.

- Известен ли уже официальный ответ властей Ирана?

- Официального ответа ждать не следует. Я более чем уверен, что уже принимаются соответствующие меры.

- К чему стремится Турция, создавая хаос не только в регионе, но и практически во всех соседних странах? У Турции, которая изначально придерживалась принципа «ноль проблем с соседями», теперь проблемы со всеми. Причем не только с соседями.

- У Турции очень богатый опыт борьбы, когда она инициирует столь сложную и многослойную авантюру. Не стоит недооценивать ее. Одна из ее целей - ослабить армянскую государственность. Затем - поддержка Азербайджана, утвердившись на территории которого, Турция делает первый шаг к реализации своей пантуранской мечты. Вероятно, в этом и есть причина того, почему они не сочли нужным известить о своих планах и действиях никого, в том числе и НАТО, членом которой она является. Турция уже вошла в Азербайджан и не уйдет оттуда по своей воле.

Беседу вел Ишхан КИШМИРЯН