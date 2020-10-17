С раннего утра Азербайджан начал ракетный обстрел Стeпанакерта — есть жертвы

На рассвете 17 октября Азербайджан нанес ракетный удар по Степанакерту. Повреждены жилые кварталы, по предварительным данным, пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщает Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян.

«К счастью, люди были в укрытиях, больших потерь удалось избежать», - как передает Арменпресс, сказал Бегларян.

Сигнал воздушной тревоги звучал непрерывно, с рассвета все уже на ногах.

Через час после первого ракетного обстрела Азербайджан снова ударил по центральной гражданской инфраструктуре столицы Арцаха, вызвав разрушения. «Азербайджан продолжает совершать военные преступления, продолжается и слепота международной общественности», - сказал Защитник прав человека Арцаха.