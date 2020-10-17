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Совбез ООН проведет закрытые консультации по Нагорному Карабаху — источник

Совбез ООН проведет закрытые консультации по Нагорному Карабаху — источник

Совет Безопасности ООН, в ответ на запрос Российской Федерации, Франции и  США, 19 октября проведет закрытое обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

Как  передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил источник в Совете безопасности.

Источник сообщил, что заявление на обсуждение подали Россия, Франция и США - страны, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденные  данные о том, что в  составе  вооруженных сил Азербайджана, воюющих против армянской стороны, есть наемники, переброшенные из Сирии через Турцию. Азербайджан даже проигнорировал соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 октября министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе президента России Владимира Путина, и через несколько минут после вступления соглашения в силу, начал  обстрел Арцаха,  линии фронта и населенных пунктов.

 


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