Совбез ООН проведет закрытые консультации по Нагорному Карабаху — источник

Совет Безопасности ООН, в ответ на запрос Российской Федерации, Франции и США, 19 октября проведет закрытое обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил источник в Совете безопасности.

Источник сообщил, что заявление на обсуждение подали Россия, Франция и США - страны, которые являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденные данные о том, что в составе вооруженных сил Азербайджана, воюющих против армянской стороны, есть наемники, переброшенные из Сирии через Турцию. Азербайджан даже проигнорировал соглашение о прекращении огня, достигнутое 10 октября министрами иностранных дел Армении, России и Азербайджана по инициативе президента России Владимира Путина, и через несколько минут после вступления соглашения в силу, начал обстрел Арцаха, линии фронта и населенных пунктов.