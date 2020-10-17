Время в Ереване: 11:07:36,   17 Октябрь

МЧС объяснило, почему жители Сюникской области получили сообщения о тревоге

МЧС объяснило, почему жители Сюникской области получили сообщения о тревоге

Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении сообщает, что кроме жителей Капана, абоненты других населенных пунктов получили сообщения о тревоге из-за неправильной передачи информации одним из операторов связи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, 16 октября, в 22:35 часов, ПВО Сюникской области объявило «воздушную тревогу». Центр кризисного управления Сюникского регионального спасательного управления МЧС включил систему сигнализации и осуществил укрытие населения.

В 23:25 ПВО объявило «об окончании воздушной тревоги».

Из-за некорректной передачи информации одним из операторов связи отдельные абоненты из других населенных пунктов также получили сообщения о тревоге.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации