В Капане объявлена ​​воздушная тревога: ОБНОВЛЕНО

В городе Капан Сюникской области объявлена воздушная тревога. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Уважаемые граждане, воздушная тревога была объявлена только в городе Капан Сюникской области», - говорится в сообщении.

23:44 - В Капане объявлено об окончании воздушной тревоги.