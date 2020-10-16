В Капане объявлена воздушная тревога: ОБНОВЛЕНО
В городе Капан Сюникской области объявлена воздушная тревога. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Уважаемые граждане, воздушная тревога была объявлена только в городе Капан Сюникской области», - говорится в сообщении.
23:44 - В Капане объявлено об окончании воздушной тревоги.
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