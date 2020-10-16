Посол Армении представил белорусским парламентариям азербайджанскую агрессию

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Армен Гевондян 16 октября 2020 года провел встречу с главами постоянных комиссий Верхней палаты парламента Беларуси Сергеем Рачковым (по международным делам и национальной безопасности) и Татьяной Рунец (по экономике, бюджету и финансам).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, на встрече посол представил белорусским сенаторам, входящим в руководство национальных делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ и по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей ОЧЭС, соответственно, последние развития ситуации, обусловленной развязанной Азербайджаном в отношении Нагорного Карабаха агрессии, осуществляемой при непосредственной военно-политической поддержке Турции и участии привлеченных с Ближнего Востока боевиков.

Внимание собеседников также было обращено на полное игнорирование азербайджанской стороной ранее достигнутой договоренности о прекращении огня и продолжение боевых провокационных действий, в том числе таргетирование населенных пунктов как Нагорного Карабаха, так и в Армении.

Главы постоянных комиссией были ознакомлены с международной реакцией, а также принятыми национальными парламентами ряда стран резолюциями и заявлениями, осуждающими агрессию против Нагорного Карабаха.