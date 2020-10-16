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Макрон был первым, кто четко указал, что Азербайджан начал агрессию против Арцаха: посол

Макрон был первым, кто четко указал, что Азербайджан начал агрессию против Арцаха: посол

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения во Франции Асмик Толмаджян подчеркнула, что именно президент Франции Эммануэль Макрон первым четко указал на то, что широкомасштабная агрессия против Арцаха была инициирована Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом посол сказала в интервью «France-24».

«Президент Французской Республики Эммануэль Макрон был первым, кто четко указал на то, что Азербайджан начал широкомасштабную агрессию против Арцаха, подчеркнув, что эта авантюра Азербайджана не может иметь никакого оправдания. Президент Франции назвал неприемлемыми попытки Азербайджана завоевать Арцах», - сказала Толмаджян.


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