Перед посольством Армении в РФ воздают дань памяти погибших солдат
Перед посольством Республики Армения в Российской Федерации была отдана дань памяти воинам, погибшим в крупномасштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
Как сообщает Арменпресс, перед зданием посольства были размещены фотографии погибших военнослужащих, перед которыми многие люди возложили цветы.
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