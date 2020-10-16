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Перед посольством Армении в РФ воздают дань памяти погибших солдат

Перед посольством Армении в РФ воздают дань памяти погибших солдат

Перед посольством Республики Армения в Российской Федерации была отдана дань памяти воинам, погибшим в крупномасштабной войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщает Арменпресс, перед зданием посольства были размещены фотографии погибших военнослужащих, перед которыми многие люди возложили цветы.


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