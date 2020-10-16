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Спикер НС Арцаха обсудил с депутатом Госдумы РФ ситуацию в регионе

Спикер НС Арцаха обсудил с депутатом Госдумы РФ ситуацию в регионе

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. Об этом, как сообщает Арменпресс, Артур Товмасян написал на своей странице в Facebook.

«В ходе встречи мы обсудили ситуацию в регионе после войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября при поддержке Турции и при участии наемников.

Поблагодарив господина Милонова за посещение Арцаха в этот трудный период, я подчеркнул важную роль Российской Федерации в переговорах, ведущих к миру, и в урегулировании конфликта», - написал Товмасян.


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