ЕС хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта: Макрон

Европейский союз хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Подводя итоги недавнего саммита ЕС, он подтвердил поддержку ЕС Кипру и Греции, одновременно подтвердив готовность к диалогу с Турцией по Восточному Средиземноморью.