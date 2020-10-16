Время в Ереване: 11:07:36,   16 Октябрь

ЕС хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта: Макрон

ЕС хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне карабахского конфликта: Макрон

Европейский союз хочет как можно скорее добиться прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Подводя итоги недавнего саммита ЕС, он подтвердил поддержку ЕС Кипру и Греции, одновременно подтвердив готовность к диалогу с Турцией по Восточному Средиземноморью.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации