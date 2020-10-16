Доверие для нас, особенно сегодня, имеет очень важное значение: президент Армении главе МИД Греции

Президент Армении Армен Саркисян принял 16 октября министра иностранных дел Греческой Республики Никоса Дендиаса и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян, в частности, отметил: «Мы ценим Ваш визит в любое время, но особенно сегодня, когда мы переживаем действительно трудные времена, дружба и доверие очень важны».

Президент республики сказал, что это тяжелые времена и для дружественной Греции, к счастью, «там нет такого объема и уровня насилия, которые есть в случае с Арменией и Арцахом». «Но источник нестабильности и насилия один и тот же», - сказал президент Армении.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сказал, что дружба между двумя народами укрепилась на протяжении веков. «Это выразилось не только в наших отношениях и взаимопонимании, но и в нашей общей боли, - сказал министр иностранных дел Греции. - Вы прошли через геноцид, мы, понтийские греки, также прошли через геноцид. Мы всегда помним об этом и не допустим, чтобы об этом забыли. Понятно, что наши страны стали жертвами агрессии в процессе развития, и это очевидно. Сегодня вы противостоите гораздо более трудной ситуации. Это очевидно. Считаю свой визит в Ереван символом нашей дружбы и поддержки Армении и армянского народа».

На встрече была затронута крупномасштабная военная агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха, и его посягательства на территорию Армении, достигнутая договоренность о прекращении огня и важность ее соблюдения, а также продолжающееся нарушение этой договоренности со стороны Азербайджана.

Были также обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим углублением сотрудничества между двумя дружественными странами.