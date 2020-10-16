Помпео четко отметил, что агрессором в войне против Арцаха является Азербайджан: американист

Комментируя недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, американист Сурен Саркисян сказал, что Помпео четко отметил, что агрессором в войне против Арцаха является Азербайджан.

«Думаю, госсекретарь США открытым текстом указал, кто агрессор и кто первым начал военные действия. Помпео дал очень четкую оценку, что агрессором является Азербайджан», - в беседе с Арменпресс сказал Сурен Саркисян, коснувшись заявления Помпео о том, что он «надеется, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев».

По мнению американиста, если рассматривать различные заявления Помпео в логической цепочке, можно сделать вывод, что США очень хорошо понимают, что Азербайджан является агрессором в нагорно-карабахском конфликте, и здесь очевидна причастность Турции.

Саркисян отметил, что Соединенные Штаты признают исключительную роль Российской Федерации, и что Вашингтон дает четкие сигналы и поддерживает шаги, предпринятые Москвой в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, то есть достижение соглашения о прекращении огня между сторонами.

«Вашингтон полностью доверяет Москве в этом вопросе, и Вашингтон поддерживает Москву в установлении режима прекращения огня между сторонами», - сказал Саркисян.

Говоря о территории Нагорного Карабаха, Майк Помпео отметил, что это очень спорный вопрос. Ссылаясь на эту оценку, американист подчеркнул, что госсекретарь США сделал очень важное заявление, по сути, он подчеркнул, что территориальная целостность Азербайджана не имеет ничего общего с проблемой Нагорного Карабаха.

«Я считаю, что это самая важная констатация, которую мы должны сделать: проблема Нагорного Карабаха и территориальная целостность Азербайджана не имеют ничего общего друг с другом», - заключил Сурен Саркисян.

Напомним, что 15 сентября госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев. Помпео сказал об этом в ходе интервью, посчитав происходящее в Нагорном Карабахе опасным в контексте того, что Турция вмешалась в этот вопрос своими ресурсами.

«Это опасно. Теперь у нас есть Турция, которая вмешалась и предоставила ресурсы Азербайджану, увеличивая риск, увеличивая огневую мощь, существующую в историческом конфликте. Небольшое местечко под названием Нагорный Карабах с населением около 150 000 человек», - сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что конфликт имеет давнюю историю, и его следует разрешить путем переговоров и мирных обсуждений.

«Это затяжной конфликт. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем военного конфликта и, конечно же, не путем вмешательства третьих стран, готовых подлить масла в огонь. Мы надеемся, что армяне смогут защитить себя от действий азербайджанцев, и они достигнут настоящего прекращения огня, затем сядут за стол переговоров и попытаются разобраться в этом исторически сложном вопросе», - сказал госсекретарь.