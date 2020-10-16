Куба обновила правила въезда и условия пребывания в стране туристов

Куба обновила условия въезда и пребывания иностранных туристов․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Заграничные путешественники должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения.

Всех иностранных гостей по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат анализа станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.

Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то ему нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медстраховку за 30 долларов США. Ранее ее стоимость рассчитывалась, исходя из трех-четырех долларов в сутки. Теперь цена фиксированная и не зависит от количества дней пребывания.

В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников.

В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 гость будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне гостиницы.

Постояльцы должны сохранять социальную дистанцию в отеле (в ресторанах и местах общего пользования) и быть готовыми к регулярным измерениям температуры.