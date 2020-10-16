Джонсон заявил, что Лондон готовится к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС

Великобритания будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС по завершении переходного периода после Brexit. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

"Учитывая отказ ЕС вести серьезные переговоры в последние несколько месяцев, а также тот факт, что этот саммит [Евросоюза], похоже, решительно отверг возможность заключения торгового соглашения по канадскому образцу, я пришел к выводу, что мы должны готовиться к тому, что с 1 января наши отношения [с ЕС в сфере торговли] будут больше напоминать существующие между ЕС и Австралией", - сказал глава британского правительства.

Австралия осуществляет торговлю с Евросоюзом по правилам ВТО с применением торговых тарифов и квот.

Джонсон считает возможным продолжение торговых переговоров между Великобританией и Евросоюзом о формате будущих отношений и свободной торговле по завершении переходного периода после Brexit лишь в случае "фундаментального изменения подхода" ЕС.

"Насколько я могу судить, в ЕС отказались от намерения заключить соглашение о свободной торговле. Мы не наблюдаем каких-либо подвижек со стороны Брюсселя и говорим им лишь одно: "Пожалуйста, приходите к нам, если ваш подход фундаментально поменяется", - отметил Джонсон, подчеркнув, что Лондон по-прежнему готов обсуждать практические вопросы, которые возникнут после завершения переходного периода.