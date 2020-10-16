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Владелец Zara закроет магазины дешевой одежды в России

Владелец Zara закроет магазины дешевой одежды в России

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti,Bershka и другими, закроет в России сеть магазинов недорогой одежды Lefties. Как передает Арменпресс, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на консультантов по недвижимости.

Управляющий одного из торговых центров подтвердил изданию, что головная компания приняла решение не продлевать контракт на аренду помещений.

По словам источников "Ведомостей", сеть закрывается из-за низких финансовых показателей.

Изначально в магазинах Lefties были представлены нераспроданные вещи из коллекций Zara. В дальнейшем под этим брендом стали выпускаться бюджетные линейки одежды, обуви и аксессуаров.

 


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