«Мы хотим мира»: армяне Гамбурга перекрыли ведущую в порт дорогу

В немецком городе Гамбурге армяне перекрыли дорогу, ведущую к порту, в знак протеста против турецкой и азербайджанской агрессии Азербайджана и за признание Арцаха. Они хотят привлечь внимание мировой общественности к событиям, происходящим в Арцахе.

Как сообщает Арменпресс, митингующие представили ситуацию в Арцахе одному из немецких СМИ, заявив, что противник атакует детские сады, школы и больницу с применением различного оружия, в результате чего получают ранения и умирают мирные жители.

Они скандируют «Остановите геноцид», «Остановите терроризм», «Эрдоган - террорист», «Алиев - террорист», «Арцах - это Армения», «Мы хотим мира» и другие лозунги на немецком и армянском языках.