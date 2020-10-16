Два землетрясения зафиксировано в Кузбассе

Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован в Кемеровской области в окрестностях города Шерегеш в ночь на пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,2 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в четверг в 17:59 мск (21:59 по местному времени) зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находилмся примерно в 6 км южнее центра Шерегеша.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе в основном имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.