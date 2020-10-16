Интервью премьер-министра Никола Пашиняна телекомпании RTS

Премьер-министр Никол Пашинян дал интервью швейцарской телекомпании RTS. Глава правительства ответил на вопросы, связанные с турецко-азербайджанской агрессией в Нагорном Карабахе.

RTS: Насколько серьезна гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе? МККК сообщает о сотнях тысяч людей, пострадавших в результате двухнедельных боев.

Премьер-министр Никол Пашинян: Да, конечно, если рассматривать воздействие в целом, не только в Нагорном Карабахе, но и в регионе, это правильная оценка. И ситуация более чем серьезная, потому что ведутся крупномасштабные военные действия. Даже военные эксперты отмечают, что в 21-м веке таких масштабных боевых действий не было, потому что задействованы все возможные виды вооружения: танки, бронетехника, беспилотники, различные виды артиллерии, ракетная артиллерия, авиация, вертолеты, самолеты и большое количество войск. Так что ситуация более чем серьезная. И очень важно зафиксировать, когда по инициативе Турции и при поддержке террористов Азербайджан напал на Нагорный Карабах, то он с первых же дней начал обстреливать населенные пункты, города и села Карабаха, и после более чем 10 дней артиллерийского и ракетного обстрела, когда стало ясно, что прекращения огня не будет, Армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена нанести несколько превентивных и ограничительных ударов, чтобы хотя бы смягчить артиллерийский и ракетный обстрел Карабаха.

RTS: Режим прекращения огня не был соблюден. С обеих сторон погибают мирные жители. На какие компромиссы готова Армения, чтобы положить конец боевым действиям?

Премьер-министр Никол Пашинян: Соглашение о прекращении огня не то, что не было соблюдено, но и не было реализовано вообще, потому что с самого начала согласованного времени прекращения огня Азербайджан начал новые атаки в совершенно новых направлениях.

Что касается компромиссов, то Армения всегда была готова к компромиссу, но компромисс означает уступки с обеих сторон. Проблема в том, что Азербайджан никогда не был готов на уступки, и именно поэтому ситуация развивается по этой логике и по этому руслу. И я думаю, что сейчас Азербайджан тем более не готов к компромиссу, потому что Турция в значительной степени контролирует процесс, в том числе в Азербайджане. А для Турции это не просто вопрос урегулирования карабахской проблемы, а вопрос продолжения новой турецкой империалистической экспансионистской политики, а армяне Южного Кавказа являются последним препятствием на пути экспансионистской политики Турции на север, восток и юго-восток.

Так что, я думаю, что здесь очень важно констатировать, что ситуация, по сути, уже вышла за рамки логики нагорно-карабахского конфликта, она развивается в гораздо более широкой логике. А политику Турции на Южном Кавказе следует рассматривать в контексте ее политики в Средиземноморье, Ливии, Сирии, Ираке, в отношениях с Грецией и Кипром.

RTS: Господин премьер-министр, армяне, помимо Нагорного Карабаха, контролируют еще семь регионов. Это что-то наподобие буферной зоны. Готовы ли вы передать эти 7 регионов для политического урегулирования нагорно-карабахской проблемы?

Премьер-министр Никол Пашинян: Я премьер-министр Республики Армения, а не Нагорного Карабаха, и очень важно, чтобы потенциальные решения правительства Нагорного Карабаха обсуждались с избранными представителями Нагорного Карабаха.

Что касается территориального вопроса в целом, то хочу констатировать, что армянские стороны были готовы к компромиссу, и в рамках казанского процесса в 2011 году армянская сторона была готова подписать такой компромиссный документ, но Азербайджан отказался от подписания этого документа по той простой причине, что в нем была предусмотрена определенная процедура, по которой Нагорный Карабах мог реализовать свое право на самоопределение, то есть уточнить свой статус.

Мы должны правильно понимать эту ситуацию. Проблема в том, что сейчас Азербайджан поставил перед собой задачу при поддержке Турции и террористических группировок из Сирии взять под контроль весь Нагорный Карабах и очистить его от армянского населения. Мы имеем дело с такой ситуацией.

И, повторюсь, армянская сторона была готова к отмеченным Вами компромиссам в 2011 году, но в 2011 году Азербайджан отказался от такого решения вопроса, потому что он последовательно шел к военному решению, в результате которого Нагорный Карабах должен быть очищен от армян.

RTS: Вы говорите, что в Нагорном Карабахе есть сирийские наемники. Турция и Азербайджан говорят, что их там нет. Какие у вас есть конкретные доказательства?

Премьер-министр Никол Пашинян: Эти доказательства уже опубликованы. Есть видеоматериалы, и с помощью специальных программ было установлено место, где они были сделаны, и сейчас это уже доказанный факт, что эти видео были сняты на передовой во время войны. И сирийские террористы сами сняли эти ролики, которые каким-то образом были слиты и оказались в интернете, и теперь практически весь интернет наводнен такими материалами. Практически это доказано. Этот факт официально признали Россия, Франция, Иран и другие страны.

И теперь, в контексте урегулирования вопроса, я считаю очень важным, чтобы международное сообщество, прежде чем переходить к содержанию урегулирования вопроса, четко констатировало турецко-азербайджанское террористическое нападение на Нагорный Карабах. Потому что это грубое нарушение одного из международно признанных принципов урегулирования вопроса, который касается того, что в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта не должны применяться сила или угрозы силой. И Азербайджан последовательно использовал угрозу силой и сейчас применяет силу, и применяет он эту силу с участием Турции и международных террористов. И эти доказательства были опубликованы. Омбудсмен Армении также опубликовал эти доказательства, в том числе полученные в результате исследований.

Вы знаете, что есть возможность установления места проведения видеозаписи, сделанные с мобильных телефонов, т.е. можно узнать, где происходила видеосъемка, и посредством этих программ локации доказано, что эти террористы и наемники осуществляли видеозаписи в зоне нагорно-карабахского конфликта, прямо на передовой линии.

RTS: Господин премьер-министр, чего Вы ожидаете от Швейцарии? И разочарованы ли Вы некоторыми западными странами?

Премьер-министр Никол Пашинян: Проблема в том, что сейчас Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы, и даже в состоянии гуманитарной катастрофы. Позвольте мне представить Вам только одну ситуацию: недавно, когда Армия обороны Нагорного Карабаха нанесла превентивный удар по азербайджанскому городу Гянджа, власти Азербайджана организовали визит иностранных послов в этот район, чтобы показать, что там происходит. Но я хочу сказать, что до сих пор ни один иностранный дипломатический представитель не посетил Степанакерт, другие города Карабаха, чтобы увидеть огромные разрушения, вызванные непрерывными, более чем 19-дневными артиллерийскими и ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха. Просто разрушаются дома и жилые здания.

Всего несколько иностранных журналистов, ограниченное количество иностранных журналистов осветили все это. И ни один иностранный дипломатический представитель не посетил, чтобы посмотреть, что происходит на месте.

Что касается того, чего мы ожидаем от Швейцарии. Совсем недавно городской совет Женевы принял весьма символическую резолюцию, в которой говорится, что идея отделения ради спасения может быть применена в Нагорном Карабахе. Это известный международный термин - отделение ради спасения - когда определенные регионы и народы получают независимость на том основании, что они не могут выжить под властью какой-либо другой страны.

И я ожидаю от Швейцарии признания того факта, что Турция завербовала наемников и террористов в Сирии, перебросила их в зону нагорно-карабахского конфликта, а также перебросила часть своих войск в Азербайджан, и Азербайджан вместе с Турцией и террористами развязал военные действия против Нагорного Карабаха.

В результате этих военных действий народ Нагорного Карабаха, армяне оказались перед экзистенциальной угрозой, то есть на грани гуманитарного кризиса. Это ситуация, когда в случае с Нагорным Карабахом международное сообщество должно принять принцип признания независимости ради спасения, потому что в противном случае армяне Нагорного Карабаха будут подвергнуты геноциду. И в этом нет никакого преувеличения.

Контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом означает, что там не будет жить ни одного армянина, несмотря на то, что на протяжении всей истории Нагорного Карабаха более 80% его населения всегда составляли армяне, а теперь они стоят перед угрозой потерять свою родину, свою страну, свой дом. Мои ожидания от международного сообщества очень четкие: применять принцип разделения ради спасения.

RTS: У вас есть договор о коллективной безопасности с Россией. В среду Азербайджан заявил, что впервые нанес удар по территории Армении. Какой должна быть роль России? Ожидаете ли вы большей поддержки из Москвы?

Премьер-министр Никол Пашинян: Мы ведем постоянные консультации с нашими российскими партнерами, в том числе в рамках ОДКБ. Уже были четкие заявления о том, что в случае определенных ситуаций Россия и ОДКБ выполнят свои обязательства перед Республикой Армения по обеспечению безопасности. Но по большому счету я считаю, что Россия играет более значительную роль, в том числе в восстановлении стабильности и мира в зоне нагорно-карабахского конфликта, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Я считаю это очень важным, потому что Россия является ближайшим к нашему региону сопредседателем, другие сопредседатели - Соединенные Штаты Америки и Франция, а также международное сообщество в целом, должны поддерживать и поощрять Россию на пути к таким усилиям по стабилизации.