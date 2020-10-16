Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Производство вакцины "ЭпиВакКорона" будет начато на базе ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".