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Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября

Производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнут в конце октября

Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" будет выпущена в конце октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Производство вакцины "ЭпиВакКорона" будет начато на базе ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в среду объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр "Вектор", она получила название "ЭпиВакКорона".

 


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