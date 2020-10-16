Автомобильный рынок ЕС впервые с начала года зафиксировал рост продаж

Продажи легковых автомобилей в странах Евросоюза за сентябрь выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованные в пятницу, это первый случай роста показателей продаж с начала года.

По ее сведениям, за прошедший месяц в ЕС было продано 933 987 автомобилей, а в сентябре прошлого года было зарегистрировано лишь 906 197 новых транспортных средств. При этом во Франции и Испании наблюдался спад спроса на 3% и 13,5%, в то время как в Италии и Германии было зафиксировано заметное повышение спроса (9,5% и 8,4% соответственно),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За девять месяцев этого года спрос на легковые автомобили в ЕС упал на 28,8%, с января по сентябрь было продано порядка 7 млн машин, что на 2,9 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее снижение показателей среди крупнейших рынков стран Евросоюза было зафиксировано в Испании (-38,3%) и Италии (-34,2%).

Продажи автомобилей Lada в ЕС за три квартала упали более чем в два раза - с 3 913 до 1 811 машин, в сентябре этого года было продано лишь 67 транспортных средств крупнейшего российского производителя.