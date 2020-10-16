В Бангкоке введенный из-за протестов режим ЧП продлится 30 дней

Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой безопасности, введенный в столице Таиланда утром в четверг из-за массовых антиправительственных протестов, продлится 30 суток или меньше, заявил в пятницу на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

Премьер выступил перед журналистами после внеочередного заседания кабинета министров, на котором был официально одобрен и оформлен объявленный в четверг приказ о введении режима ЧП.

"Мы вынуждены были ввести в действие режим ЧП, но я обещаю, что период его действия будет настолько коротким, насколько это возможно. Пока - всего один месяц. 30 дней. Или меньше. До того момента, когда ситуация разрешится", - заявил Чан-Оча,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он пояснил, что массовые протесты в Бангкоке, происходящие "в момент напряжения правительством и государством всех сил для решения экономических проблем, возникших из-за пандемии COVID19", представляют собой угрозу стабильности и миру в стране.

"Мы не хотим никому причинить страданий. Но нам ясно, что сложилась ненормальная ситуация, и все это хорошо понимают. Так что давайте вместе постараемся обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - сказал он.

Премьер также сообщил журналистам, что применение законодательных инструментов режима ЧП в Бангкоке будет насколько возможно мягким.