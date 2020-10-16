Турцию надо осудить, исходя из ее действий, а не заявлений: министр иностранных дел Греции

Важно, чтобы международное сообщество провело четкое различие между теми, кто подливает масла в огонь эскалации, и теми, кто придерживается конструктивного подхода и сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта. Как сообщает «Арменпресс», такое мнение высказал министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, касаясь проблемы Нагорного Карабаха на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване.

Никос Дендиас отметил, что Афины внимательно следят за развитием событий и приветствуют переговоры о прекращении огня в Москве. “Мы обеспокоены нарушениями этих договоренностей. Прекращение огня должно строго соблюдаться. Мы считаем, что внутренние решения могут быть достигнуты только дипломатическими путями, возвратом за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы, на прочной основе международного права. Мы сталкиваемся с очень серьезными проблемами безопасности в непосредственной близости от нас, но мы пытаемся найти дипломатические решения для мира, стабильности и процветания в регионе. Международное сообщество должно провести четкое различие между теми, кто подливает масла в огонь, и теми, кто придерживается конструктивного подхода и сохраняет приверженность мирному разрешению спора”, - сказал он.

Министр иностранных дел Греции подчеркнул, что совершенно очевидно, что вмешательство внешних сил должно прекратиться. “Вмешательство Анкары в этот конфликт довольно тревожно. Это вызвало серьезные опасения и на международной арене”, - сказал он.

Дендиас напомнил, что Греция с самого начала по этому вопросу делала соответствующие заявления. “Мы были первыми, кто потребовал ответа от ЕС, призвав к мирному прекращению огня под эгидой Минской группы. Мы также предложили ЕС призвать к прекращению участия внешних сил”, - сказал он.

Он также сослался на безосновательные обвинения Азербайджана, напомнив, что Греция отозвала своего посла из Баку.

Министр иностранных дел Греции заявил, что он со своим армянским коллегой обсудил вопросы напряженности и незаконной деятельности в Сирии, Ираке, Кипре, Ливии и в Средиземном море. “Все они имеют известную, общую основу. Это - Турция, игнорирующая призывы ЕС уважать международную легитимность”, - сказал он, добавив, что Турцию следует осуждать за ее действия, а не за ее заявления.

Анна Григорян