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Вооруженные силы Азербайджана продолжают концентрацию вдоль границы с Ираном

Вооруженные силы Азербайджана продолжают концентрацию вдоль границы с Ираном

Начальник Главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении Левон Айвазян 16 октября встретился с военным атташе посольства Исламской Республики Иран в Республике Армения полковником Бахман Садеги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Левон Айвазян сообщил, что, несмотря на многочисленные призывы армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана продолжают концентрацию и действия вдоль границы с Ираном. Иранской стороне еще раз была представлена необходимость переведения действий ВС Азербайджана на безопасное расстояние от границы с Ираном.

От имени Армии обороны Арцаха было передано, что в случае не изменения ситуации на указанном участке Армия обороны оставляет за собой право наносить разрушительные удары по вооруженным силам Азербайджана, ответственность за последствия которых понесет военно-политическое руководство Азербайджана.


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