Игнорируя соглашение о прекращении огня, в Арцахе обстреливается прифронтовой Мартуни:  ТАСС

Группа иностранных журналистов сообщила, что в небольшом городке Мартуни, в пяти километрах от линии фронта в Арцахе, она ежедневно подвергалась артиллерийскому обстрелу даже после соглашения о прекращении огня.

Корреспондент ТАСС сообщил, что многие покинули город, остальные прячутся в подвалах, и лишь самые смелые иногда выходят на улицу на несколько минут. “Журналисты подходят к зданию местной администрации, быстро спускаются и прячутся под деревьями у входа или заходят в вестибюль, чтобы дроны не обнаружили людей на открытом воздухе. Где-то в городе слышна стрельба”, - рассказал журналист.

“Буквально несколько минут назад противник вновь обстрелял город. Обстрел ведется каждый день, даже после договоренности о прекращении огня”, - сказал мэр, который был одет в военную форму. С начала эскалации конфликта в Мартуни пять мирных жителей были убиты и десять ранены”.

Мэр предупредил журналистов, что вероятность повторного выстрела слишком велика, предложив подождать от получаса до часа в ближайшем подвале, прежде чем поехать в город, чтобы снимать видеокадры и общаться с местными жителями.

“Город безлюден, только время от времени на большой скорости проезжают машины. Каждому водителю хочется как можно быстрее добраться до цели и вернуться в спасательный подвал.

Женщины почти не покидают убежищ, а мужчины иногда выходят проверять свои дома и домашние хозяйства. В одном из дворов хозяин, не обращая внимания опасность, настойчиво приглашает в дом репортеров, наполняет бокал вином из ведра, собирает виноград и предлагает гостям. Затем он идет в сад и показывает воронку от снаряда. Когда оставаться в городе становится слишком опасно, журналисты уезжают, с ними прощаются и просят быть осторожными”, - сообщает ТАСС.

Фото ТАСС