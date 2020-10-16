Глава МИД Греции выразил свою солидарность с армянским народом

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил свою солидарность с армянским народом. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции.

“Сегодня у нас состоялось эффективное и конструктивное обсуждение нашей всеобъемлющей повестки дня. Наша встреча проходит в ситуации, когда наши соотечественники в Арцахе столкнулись с реальной угрозой. Я хотел бы поблагодарить моего греческого коллегу за то, что он посетил Армению в этой ситуации и выразил свою солидарность с армянским народом. Наши регионы, Восточное Средиземноморье и Кавказ, в настоящее время стоят перед одной и той же угрозой, которая основана на экспансионистской политике Турции”, - сказал Мнацаканян.

Глава МИД Армении отметил, что отношения между Арменией и Грецией традиционно отличались теплотой и дружеским характером.

“Наши дружеские отношения динамично развиваются. Очень важно, что наши страны одинаково подходят ко многим вопросам международной повестки дня. Наши двусторонние отношения укрепляются и в контексте партнерства Армения-ЕС”, - сказал глава МИД.

С 27 сентября Азербайджан при поддержке Турции начал военные действия против Арцаха, используя весь свой арсенал, поражая даже мирное население как в Арцахе, так и в Армении. Есть подтвержденная информация, что в вооруженных силах Азербайджана против армянской стороны воюют и наемники, переброшенные Турцией из Сирии.

Азербайджан проигнорировал соглашение министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана о прекращении огня, достигнутое 10 октября на встрече, организованной по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и спустя несколько минут после вступления в силу договоренности продолжил обстреливать Арцах, предпринимать нападения, обстреливать передовые позиции и мирные населенные пункты.

Норайр Шогикян